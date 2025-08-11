Erste Schätzungen: Shanghai Baosight Software gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shanghai Baosight Software wird voraussichtlich am 26.08.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,250 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Shanghai Baosight Software einen Gewinn von 0,260 CNY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 0,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 3,35 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,34 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,860 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,800 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 14,16 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 13,59 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at