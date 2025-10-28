Ausblick: Shengyi Technology legt Quartalsergebnis vor

Shengyi Technology gibt am 29.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,406 CNY gegenüber 0,180 CNY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Shengyi Technology im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 7,59 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,12 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 48,33 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,31 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,740 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 26,99 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 20,33 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at