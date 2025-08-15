Shengyi Technology Aktie

WKN: 917164 / ISIN: CNE000000XL5

15.08.2025 07:01:06

Ausblick: Shengyi Technology stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shengyi Technology lädt am 16.08.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,319 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Shengyi Technology noch ein Gewinn pro Aktie von 0,230 CNY in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 23,95 Prozent auf 6,42 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,18 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,22 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 0,740 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 25,57 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 20,27 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

