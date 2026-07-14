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WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007

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14.07.2026 07:01:06

Ausblick: SHIFT legt Quartalsergebnis vor

SHIFT präsentiert am 15.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 10,88 JPY je Aktie gegenüber 6,80 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 42,70 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 26,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33,72 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 38,79 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 33,93 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 157,42 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 129,82 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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