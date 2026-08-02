Ausblick: SI-BONE präsentiert Quartalsergebnisse

SI-BONE wird am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,149 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,140 USD je Aktie vermeldet.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 13,80 Prozent auf 55,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 48,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,430 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,440 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 231,8 Millionen USD, gegenüber 200,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at