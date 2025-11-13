Siemens Energy Aktie

Siemens Energy Aktie

WKN DE: A2QKK9 / ISIN: US82621A1043

13.11.2025 07:01:06

Ausblick: Siemens Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Siemens Energy lädt am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,475 USD je Aktie gegenüber -0,370 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 11,95 Milliarden USD – ein Plus von 11,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 10,70 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 24 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,89 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,49 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 23 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 45,43 Milliarden USD, gegenüber 37,36 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

