Erste Schätzungen: Siemens Energy informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Siemens Energy wird voraussichtlich am 18.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,475 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,370 USD je Aktie vermeldet.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 12,00 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 12,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 10,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 23 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,89 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,49 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 22 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 45,54 Milliarden USD, gegenüber 37,36 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at