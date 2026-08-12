Ausblick: SKYLARK präsentiert Quartalsergebnisse

SKYLARK wird am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 17,04 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 15,47 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,83 Prozent auf 117,87 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 109,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 88,43 JPY, gegenüber 73,62 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 494,70 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 457,79 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at