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WKN DE: A140QS / ISIN: US83190L2088

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19.04.2026 07:01:06

Ausblick: SmartFinancial präsentiert Quartalsergebnisse

SmartFinancial gibt am 20.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,780 USD gegenüber 0,670 USD im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 53,2 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 28,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 74,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,53 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,98 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 222,9 Millionen USD, gegenüber 314,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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