Ausblick: Smith Douglas Homes A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Smith Douglas Homes A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,262 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,580 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 9,51 Prozent auf 251,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Smith Douglas Homes A noch 277,8 Millionen USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,02 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,81 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 968,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 975,5 Millionen USD waren.

