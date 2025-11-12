Ausblick: SNC-Lavalin Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SNC-Lavalin Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,907 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,590 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,39 Prozent auf 2,78 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,43 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,31 CAD, gegenüber 1,62 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 10,85 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,57 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at