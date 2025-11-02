Solaris Oilfield Infrastructur a Aktie

Solaris Oilfield Infrastructur a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DHUS / ISIN: US83418M1036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
02.11.2025 07:01:06

Ausblick: Solaris Oilfield Infrastructure A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Solaris Oilfield Infrastructure A lädt am 03.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,344 USD aus. Im letzten Jahr hatte Solaris Oilfield Infrastructure A einen Verlust von -0,040 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Solaris Oilfield Infrastructure A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 140,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 87,31 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,02 USD je Aktie, gegenüber 0,500 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 558,9 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 313,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Solaris Oilfield Infrastructure Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten

Analysen zu Solaris Oilfield Infrastructure Inc Registered Shs -A-mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Solaris Oilfield Infrastructure Inc Registered Shs -A- 47,20 2,61% Solaris Oilfield Infrastructure Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Börsen in Fernost ziehen an
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Montag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen