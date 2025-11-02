Ausblick: Solaris Oilfield Infrastructure A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Solaris Oilfield Infrastructure A lädt am 03.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,344 USD aus. Im letzten Jahr hatte Solaris Oilfield Infrastructure A einen Verlust von -0,040 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Solaris Oilfield Infrastructure A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 140,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 87,31 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,02 USD je Aktie, gegenüber 0,500 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 558,9 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 313,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at