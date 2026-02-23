Ausblick: Solid Power A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Solid Power A lässt sich am 24.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Solid Power A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,160 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 3,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 21,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,520 USD im Vergleich zu -0,540 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 20,6 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 20,1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at