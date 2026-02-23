Solid Powe a Aktie

Solid Powe a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C859 / ISIN: US83422N1054

23.02.2026 07:01:06

Ausblick: Solid Power A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Solid Power A lässt sich am 24.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Solid Power A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,160 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 3,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 21,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,520 USD im Vergleich zu -0,540 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 20,6 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 20,1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

Solid Power Inc Registered Shs -A- 3,47 -3,88%

Börse aktuell - Live Ticker

Hang Seng stark -- ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus
Die Börse in Hongkong präsentiert sich am Montag sehr stark. Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

