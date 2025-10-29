Solstad Offshore AsaShs Aktie

WKN: 909875 / ISIN: NO0003080608

29.10.2025 07:01:06

Ausblick: Solstad Offshore As stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Solstad Offshore As wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,289 USD aus. Im letzten Jahr hatte Solstad Offshore As einen Gewinn von 2,10 NOK je Aktie eingefahren.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 62,8 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 766,0 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,19 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 15,45 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 278,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 2,48 Milliarden NOK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

