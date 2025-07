Ausblick: Solstad Offshore As vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Solstad Offshore As wird am 14.07.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,295 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Solstad Offshore As -0,010 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 66,5 Millionen USD betragen, verglichen mit 746,3 Millionen NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 15,45 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 268,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 2,48 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.

