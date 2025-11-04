Ausblick: Sportradar mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sportradar wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,075 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sportradar 0,130 USD je Aktie eingenommen.

Die Umsatzschätzungen von 17 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 294,9 Millionen EUR, was einem Umsatz von 280,3 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,407 EUR, gegenüber 0,120 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 1,28 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,20 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at