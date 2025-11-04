Sportradar Aktie
WKN DE: A3C2JA / ISIN: CH1134239669
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Sportradar mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Sportradar wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 15 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,075 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sportradar 0,130 USD je Aktie eingenommen.
Die Umsatzschätzungen von 17 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 294,9 Millionen EUR, was einem Umsatz von 280,3 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,407 EUR, gegenüber 0,120 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 1,28 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,20 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sportradarmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Sportradar mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Sportradar stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Sportradar stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
21.07.25
|Erste Schätzungen: Sportradar stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
01.07.25
|EQS-News: Sportradar's Expanded Partnership With Major League Baseball Set To Benefit Fans, The League And Its Own Bottom Line (EQS Group)
|
26.06.25
|EQS-News: Sportradar Targets Opportunities In Brazil (EQS Group)