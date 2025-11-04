Sportradar Aktie

Sportradar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C2JA / ISIN: CH1134239669

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
04.11.2025 07:01:06

Ausblick: Sportradar mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sportradar wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,075 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sportradar 0,130 USD je Aktie eingenommen.

Die Umsatzschätzungen von 17 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 294,9 Millionen EUR, was einem Umsatz von 280,3 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,407 EUR, gegenüber 0,120 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 1,28 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,20 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sportradarmehr Nachrichten