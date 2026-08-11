SQL Technologies Aktie
WKN DE: A3DEA1 / ISIN: US78471E1055
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: SQL Technologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SQL Technologies wird am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,054 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 24,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 4,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 23,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,222 USD, gegenüber -0,320 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 108,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 92,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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