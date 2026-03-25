Ausblick: SQL Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SQL Technologies wird sich am 26.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,068 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SQL Technologies noch ein Verlust pro Aktie von -0,110 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 6,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 25,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 23,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,305 USD, gegenüber -0,360 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 92,3 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 86,3 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at