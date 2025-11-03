SSR Mining Aktie

WKN DE: A2DVLE / ISIN: CA7847301032

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: SSR Mining zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SSR Mining stellt am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,445 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SSR Mining 0,070 CAD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SSR Mining in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,39 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 545,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 351,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,42 CAD im Vergleich zu -1,770 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 2,19 Milliarden CAD, gegenüber 1,36 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu SSR Mining Inc Registered Shs

Analysen zu SSR Mining Inc Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

SSR Mining Inc Registered Shs 19,90 1,74% SSR Mining Inc Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

