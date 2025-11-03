SSR Mining Aktie
WKN DE: A2DVLE / ISIN: CA7847301032
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: SSR Mining zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
SSR Mining stellt am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,445 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SSR Mining 0,070 CAD je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SSR Mining in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,39 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 545,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 351,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,42 CAD im Vergleich zu -1,770 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 2,19 Milliarden CAD, gegenüber 1,36 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SSR Mining Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: SSR Mining zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: SSR Mining öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: SSR Mining legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.07.25
|Erste Schätzungen: SSR Mining legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: SSR Mining öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu SSR Mining Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|SSR Mining Inc Registered Shs
|19,90
|1,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.