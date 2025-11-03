Ausblick: SSR Mining zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SSR Mining stellt am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,445 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SSR Mining 0,070 CAD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SSR Mining in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,39 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 545,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 351,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,42 CAD im Vergleich zu -1,770 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 2,19 Milliarden CAD, gegenüber 1,36 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

