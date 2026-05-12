Ausblick: Stantec gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Stantec lädt am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,29 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,880 CAD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Stantec mit einem Umsatz von insgesamt 1,72 Milliarden CAD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,92 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 10,78 Prozent verringert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,15 CAD je Aktie, gegenüber 4,20 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 7,14 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 8,14 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at