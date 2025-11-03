State Bank of India Aktie

State Bank of India für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903136 / ISIN: US8565522039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
03.11.2025 07:01:06

Ausblick: State Bank of India legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

State Bank of India stellt am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,18 USD. Dies würde einer Verringerung von 17,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem State Bank of India 2,65 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 6,34 Milliarden USD aus – eine Minderung von 67,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte State Bank of India einen Umsatz von 19,55 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 41 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,73 USD, während im vorherigen Jahr noch 10,28 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 35 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 27,35 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 77,85 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu State Bank of Indiamehr Nachrichten

Analysen zu State Bank of Indiamehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

State Bank of India 91,00 0,55% State Bank of India

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen