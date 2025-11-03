Ausblick: State Bank of India legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

State Bank of India stellt am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,18 USD. Dies würde einer Verringerung von 17,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem State Bank of India 2,65 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 6,34 Milliarden USD aus – eine Minderung von 67,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte State Bank of India einen Umsatz von 19,55 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 41 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,73 USD, während im vorherigen Jahr noch 10,28 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 35 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 27,35 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 77,85 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at