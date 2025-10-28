Stepan Aktie
Ausblick: Stepan stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Stepan lädt am 29.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,615 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Stepan noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,56 Prozent auf 593,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 546,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,41 USD, gegenüber 2,20 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 2,36 Milliarden USD im Vergleich zu 2,18 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
