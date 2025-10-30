Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|Analystenschätzungen
|
30.10.2025 18:01:00
Ausblick: Strategy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Strategy wird am 30.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,102 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,720 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Strategy 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 116,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Strategy 116,1 Millionen USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 18,25 USD, gegenüber -6,060 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 458,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 463,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)mehr Nachrichten
|
16:02
|Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
|
30.10.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
30.10.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
30.10.25
|A defence-led growth strategy comes with compromises (Financial Times)
|
30.10.25
|Ausblick: Strategy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.10.25