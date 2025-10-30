Strategy Aktie

Strategy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

Analystenschätzungen 30.10.2025 18:01:00

Ausblick: Strategy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Strategy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Das Bitcoin-Unternehmen Strategy informiert in Kürze über die jüngsten Quartalsergebnisse.

Strategy wird am 30.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,102 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,720 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Strategy 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 116,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Strategy 116,1 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 18,25 USD, gegenüber -6,060 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 458,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 463,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

