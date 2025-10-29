Strattec Security CorpShs Aktie

Strattec Security CorpShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 894333 / ISIN: US8631111007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 07:01:06

Ausblick: Strattec Security vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Strattec Security wird am 30.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,47 USD gegenüber 0,920 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 4,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 144,9 Millionen USD gegenüber 139,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,23 USD je Aktie, gegenüber 4,58 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 572,3 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 565,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Strattec Security CorpShsmehr Nachrichten