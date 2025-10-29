Strattec Security CorpShs Aktie
WKN: 894333 / ISIN: US8631111007
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: Strattec Security vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Strattec Security wird am 30.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,47 USD gegenüber 0,920 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 4,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 144,9 Millionen USD gegenüber 139,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,23 USD je Aktie, gegenüber 4,58 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 572,3 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 565,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
