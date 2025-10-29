Ausblick: Strattec Security vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Strattec Security wird am 30.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,47 USD gegenüber 0,920 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 4,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 144,9 Millionen USD gegenüber 139,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,23 USD je Aktie, gegenüber 4,58 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 572,3 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 565,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

