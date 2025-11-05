Strawberry Fields REIT Aktie
WKN DE: A40DLK / ISIN: US8631821019
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Strawberry Fields REIT stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Strawberry Fields REIT wird am 06.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
4 Analysten schätzen, dass Strawberry Fields REIT für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,105 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 30,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 38,4 Millionen USD gegenüber 29,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,440 USD je Aktie, gegenüber 0,570 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 152,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 117,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strawberry Fields REIT Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Strawberry Fields REIT stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
07.08.25
|Ausblick: Strawberry Fields REIT stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
24.07.25
|Erste Schätzungen: Strawberry Fields REIT veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
08.05.25
|Ausblick: Strawberry Fields REIT präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Strawberry Fields REIT Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Strawberry Fields REIT Inc Registered Shs
|11,65
|0,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.