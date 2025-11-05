Ausblick: Strawberry Fields REIT stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Strawberry Fields REIT wird am 06.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen, dass Strawberry Fields REIT für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,105 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 30,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 38,4 Millionen USD gegenüber 29,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,440 USD je Aktie, gegenüber 0,570 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 152,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 117,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at