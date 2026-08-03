Stride Aktie

Stride für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QJVN / ISIN: US86333M1080

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Stride legt Quartalsergebnis vor

Stride gibt am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Stride im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,03 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 4,15 Prozent auf 626,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Stride noch 653,7 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,07 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 5,95 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 2,51 Milliarden USD, gegenüber 2,41 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

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