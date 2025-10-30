Sumitomo Electric Industries Aktie

Sumitomo Electric Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H856 / ISIN: US8656172033

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
30.10.2025 07:01:06

Ausblick: Sumitomo Electric Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sumitomo Electric Industries stellt am 31.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,358 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,380 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,55 Prozent auf 7,63 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Sumitomo Electric Industries noch 7,59 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,80 USD, gegenüber 1,63 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 31,46 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 30,70 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sumitomo Electric Industries Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shsmehr Nachrichten