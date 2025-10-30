Ausblick: Sumitomo Electric Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sumitomo Electric Industries stellt am 31.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,358 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,380 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,55 Prozent auf 7,63 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Sumitomo Electric Industries noch 7,59 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,80 USD, gegenüber 1,63 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 31,46 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 30,70 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at