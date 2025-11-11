Ausblick: Sumitomo Mitsui Trust veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Sumitomo Mitsui Trust wird am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sumitomo Mitsui Trust im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 109,82 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 91,97 JPY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 60,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 247,00 Milliarden JPY gegenüber 619,78 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 422,47 JPY aus. Im Vorjahr waren 359,56 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 900,07 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 2.830,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at