Sumitomo Mitsui Trust Holdings Aktie
WKN: 529969 / ISIN: JP3892100003
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: Sumitomo Mitsui Trust veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Sumitomo Mitsui Trust wird am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sumitomo Mitsui Trust im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 109,82 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 91,97 JPY je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 60,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 247,00 Milliarden JPY gegenüber 619,78 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 422,47 JPY aus. Im Vorjahr waren 359,56 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 900,07 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 2.830,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.mehr Nachrichten
|
11.11.25
|Ausblick: Sumitomo Mitsui Trust veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: Sumitomo Mitsui Trust stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Sumitomo Mitsui Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.07.25
|Erste Schätzungen: Sumitomo Mitsui Trust gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)