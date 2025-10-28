Sumitomo Mitsui Trust Holdings Aktie

Sumitomo Mitsui Trust Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 529969 / ISIN: JP3892100003

28.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Sumitomo Mitsui Trust stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sumitomo Mitsui Trust wird voraussichtlich am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 96,00 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sumitomo Mitsui Trust 91,97 JPY je Aktie eingenommen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 218,03 Milliarden JPY – das wäre ein Abschlag von 64,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 619,78 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 418,53 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 359,56 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 859,06 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 2.830,98 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.

Analysen zu Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.

Aktien in diesem Artikel

Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. 23,40 1,74% Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.

