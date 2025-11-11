Sumitomo Rubber Industries Aktie
WKN: 868271 / ISIN: JP3404200002
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: Sumitomo Rubber Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Sumitomo Rubber Industries stellt am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 63,12 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -131,850 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 1,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 292,61 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 287,90 Milliarden JPY umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 181,76 JPY aus. Im Vorjahr waren 37,51 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 1.206,62 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.211,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sumitomo Rubber Industries Ltdmehr Nachrichten
|
11.11.25
|Ausblick: Sumitomo Rubber Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: Sumitomo Rubber Industries legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Sumitomo Rubber Industries gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
14.05.25
|Ausblick: Sumitomo Rubber Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Sumitomo Rubber Industries Ltdmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Sumitomo Rubber Industries Ltd
|10,50
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.