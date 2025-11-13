Ausblick: Sundrug stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sundrug lässt sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sundrug die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 60,19 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 59,69 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 201,02 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 211,29 Milliarden JPY aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 279,14 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 262,91 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 856,77 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 801,81 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

