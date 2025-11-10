Ausblick: Suntory Beverage Food präsentiert Quartalsergebnisse

Suntory Beverage Food äußert sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,332 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Suntory Beverage Food 0,400 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Suntory Beverage Food 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,15 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Suntory Beverage Food 3,08 Milliarden USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,979 USD, gegenüber 1,00 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 11,51 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 11,20 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at