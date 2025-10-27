Suntory Beverage & Food Aktie
Erste Schätzungen: Suntory Beverage Food informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Suntory Beverage Food wird voraussichtlich am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,332 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,400 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,98 Prozent auf 3,15 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Suntory Beverage Food noch 3,08 Milliarden USD umgesetzt.
Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,979 USD, gegenüber 1,00 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 11,51 Milliarden USD im Vergleich zu 11,20 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
