Super Micro Computer Aktie
WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Super Micro Computer stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Super Micro Computer präsentiert am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
16 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,375 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,670 USD erwirtschaftet worden.
15 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,83 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,94 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 18 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,50 USD je Aktie, gegenüber 1,68 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 32,25 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 21,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
