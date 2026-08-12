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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: SuperCom legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SuperCom gibt am 13.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,280 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 0,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SuperCom einen Umsatz von 7,1 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,39 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,750 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 30,5 Millionen USD, gegenüber 27,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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