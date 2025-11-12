Ausblick: SuperCom stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SuperCom präsentiert in der am 13.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,020 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SuperCom noch -0,260 USD je Aktie verloren.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 16,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei SuperCom für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 5,8 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,01 USD, gegenüber 0,380 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 26,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 27,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at