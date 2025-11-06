Ausblick: Sushiro Global öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sushiro Global präsentiert in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 43,12 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sushiro Global noch ein Gewinn pro Aktie von 37,68 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 16,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 112,78 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 96,46 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 202,61 JPY, gegenüber 127,46 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 426,95 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 361,13 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at