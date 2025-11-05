Ausblick: Sylogist öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sylogist wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,006 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 16,2 Millionen CAD aus – das entspräche einem Minus von 2,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,6 Millionen CAD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,104 CAD je Aktie, gegenüber -0,030 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 64,4 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 65,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

