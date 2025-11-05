Sylogist Aktie
WKN DE: A1W2S4 / ISIN: CA87132P1027
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Sylogist öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Sylogist wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,006 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 16,2 Millionen CAD aus – das entspräche einem Minus von 2,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,6 Millionen CAD in den Büchern standen.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,104 CAD je Aktie, gegenüber -0,030 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 64,4 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 65,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sylogist Ltd.mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Sylogist öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Sylogist öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.08.25
|Ausblick: Sylogist informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.05.25
|Ausblick: Sylogist legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Sylogist Ltd.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Sylogist Ltd.
|3,56
|-1,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.