Ausblick: Systemax veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Systemax wird am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,580 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Systemax 0,440 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,26 Prozent auf 357,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Systemax noch 342,4 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,96 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,58 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,37 Milliarden USD, gegenüber 1,32 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at