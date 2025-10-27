Systemax Aktie

Systemax für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CSK3 / ISIN: US37892E1029

<
27.10.2025 07:01:06

Ausblick: Systemax veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Systemax wird am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,580 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Systemax 0,440 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,26 Prozent auf 357,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Systemax noch 342,4 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,96 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,58 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,37 Milliarden USD, gegenüber 1,32 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Systemax Inc Registered Shs 35,11 0,72% Systemax Inc Registered Shs

