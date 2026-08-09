Ausblick: Tactile Systems Technology gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Tactile Systems Technology wird am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,135 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Tactile Systems Technology noch ein Gewinn pro Aktie von 0,140 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 8,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 85,5 Millionen USD gegenüber 78,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,14 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,820 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 364,8 Millionen USD, gegenüber 329,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at