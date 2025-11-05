Ausblick: Take Two stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Take Two präsentiert in der am 06.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 18 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,939 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -2,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten ein Plus von 27,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,73 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,35 Milliarden USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,90 USD, gegenüber -25,580 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 26 Analysten auf durchschnittlich 6,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,63 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at