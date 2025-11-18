Ausblick: Target präsentiert Quartalsergebnisse

Target wird am 19.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.10.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 33 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,71 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Target ein EPS von 1,85 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 27 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,32 Prozent auf 25,33 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Target noch 25,67 Milliarden USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 35 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,24 USD, gegenüber 8,86 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 32 Analysten auf durchschnittlich 105,01 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 106,57 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at