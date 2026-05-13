Ausblick: TD Power Systems legt Quartalsergebnis vor

TD Power Systems lädt am 14.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 4,00 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,40 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll TD Power Systems 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 4,78 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 37,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte TD Power Systems 3,48 Milliarden INR umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 16,40 INR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 11,18 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 18,11 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 12,79 Milliarden INR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at