Ausblick: TechTarget vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

TechTarget äußert sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,213 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -5,580 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll TechTarget nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 119,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 119,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,193 USD, während im vorherigen Jahr noch -14,060 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 497,5 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 486,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at