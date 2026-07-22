Erste Schätzungen: TechTarget präsentiert Quartalsergebnisse

TechTarget äußert sich voraussichtlich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass TechTarget für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,213 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,580 USD je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 119,6 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 0,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 119,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,193 USD, während im vorherigen Jahr noch -14,060 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 497,5 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 486,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at