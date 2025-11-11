Ausblick: Tecogen legt Quartalsergebnis vor

Tecogen wird sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,050 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Tecogen noch -0,040 USD je Aktie verloren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 6,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 18,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,6 Millionen USD in den Büchern standen.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -0,170 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,190 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 28,5 Millionen USD, gegenüber 22,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at