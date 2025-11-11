Tecogen Aktie
WKN DE: A114T5 / ISIN: US87876P2011
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: Tecogen legt Quartalsergebnis vor
Tecogen wird sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,050 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Tecogen noch -0,040 USD je Aktie verloren.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 6,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 18,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,6 Millionen USD in den Büchern standen.
1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -0,170 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,190 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 28,5 Millionen USD, gegenüber 22,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tecogen Incmehr Nachrichten
|
11.11.25
|Ausblick: Tecogen legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Tecogen Incmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Tecogen Inc
|6,25
|-6,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.