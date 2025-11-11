Ten Square Games Spolka Akcyjna Bearer Shs Aktie
WKN DE: A2JL3T / ISIN: PLTSQGM00016
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: Ten Square Games Spolka Akcyjna Bearer stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ten Square Games Spolka Akcyjna Bearer präsentiert am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 12,17 PLN je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,97 PLN je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 86,0 Millionen PLN aus – eine Minderung von 8,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Ten Square Games Spolka Akcyjna Bearer einen Umsatz von 94,0 Millionen PLN eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 13,58 PLN aus. Im Vorjahr waren 9,71 PLN je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 369,3 Millionen PLN, nachdem im Vorjahr 386,5 Millionen PLN in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ten Square Games Spolka Akcyjna Bearer Shsmehr Nachrichten
|
11.11.25
|Ausblick: Ten Square Games Spolka Akcyjna Bearer stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: Ten Square Games Spolka Akcyjna Bearer stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
18.05.25
|Ausblick: Ten Square Games Spolka Akcyjna Bearer präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Ten Square Games Spolka Akcyjna Bearer Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Ten Square Games Spolka Akcyjna Bearer Shs
|20,95
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.