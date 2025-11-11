Ausblick: Ten Square Games Spolka Akcyjna Bearer stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ten Square Games Spolka Akcyjna Bearer präsentiert am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 12,17 PLN je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,97 PLN je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 86,0 Millionen PLN aus – eine Minderung von 8,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Ten Square Games Spolka Akcyjna Bearer einen Umsatz von 94,0 Millionen PLN eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 13,58 PLN aus. Im Vorjahr waren 9,71 PLN je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 369,3 Millionen PLN, nachdem im Vorjahr 386,5 Millionen PLN in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at