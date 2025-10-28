Erste Schätzungen: Ten Square Games Spolka Akcyjna Bearer stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ten Square Games Spolka Akcyjna Bearer wird voraussichtlich am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Ten Square Games Spolka Akcyjna Bearer im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 12,17 PLN je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,97 PLN je Aktie gewesen.

Ten Square Games Spolka Akcyjna Bearer soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 86,0 Millionen PLN abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 8,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,0 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 13,58 PLN je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 9,71 PLN je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 369,3 Millionen PLN, gegenüber 386,5 Millionen PLN im Vorjahr.

