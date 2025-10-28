Ten Square Games Spolka Akcyjna Bearer Shs Aktie

Ten Square Games Spolka Akcyjna Bearer Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JL3T / ISIN: PLTSQGM00016

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Ten Square Games Spolka Akcyjna Bearer stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ten Square Games Spolka Akcyjna Bearer wird voraussichtlich am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Ten Square Games Spolka Akcyjna Bearer im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 12,17 PLN je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,97 PLN je Aktie gewesen.

Ten Square Games Spolka Akcyjna Bearer soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 86,0 Millionen PLN abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 8,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,0 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 13,58 PLN je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 9,71 PLN je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 369,3 Millionen PLN, gegenüber 386,5 Millionen PLN im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ten Square Games Spolka Akcyjna Bearer Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Ten Square Games Spolka Akcyjna Bearer Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ten Square Games Spolka Akcyjna Bearer Shs 20,60 0,24% Ten Square Games Spolka Akcyjna Bearer Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen