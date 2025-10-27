Teradyne Aktie
Ausblick: Teradyne gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Teradyne wird sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
15 Analysten schätzen, dass Teradyne für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,787 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,890 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 743,8 Millionen USD – ein Plus von 0,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Teradyne 737,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,12 USD, gegenüber 3,32 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 2,90 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,82 Milliarden USD generiert worden waren.
