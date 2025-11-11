Ausblick: Terumo stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Terumo präsentiert in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 24,50 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Terumo noch 19,75 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Terumo in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,40 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 264,02 Milliarden JPY im Vergleich zu 250,49 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 101,29 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 79,01 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1.069,99 Milliarden JPY, gegenüber 1.036,17 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

